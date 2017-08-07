İki ayrı kazada 14 koyun telef oldu
Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün gece meydana gelen iki ayrı kazada 14 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye gör dün gece saat 22.30 sularında Bayramiç-Ezine kara yolu Ağaçköy ikinci sapağı yakınında Rasim Doğan yönetimindeki 17 T 6069 plakalı ticari araç koyun sürüsüne çarptı. Kazada 8 koyun telef olurken ticari araçta hasar oluştu.
Aynı gece Bayramiç-Ezine karayolu Çavuşköy sapağı yakınında Mehmet Kılıç yönetimindeki 17 SB 575 plakalı otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 6 koyun telef olurken özel otomobilde hasar meydana geldi.
Yaşanan kazaların ardından, can ve mal güvenliği açısından hayvan geçiş işareti olmayan noktalardan hayvanların geçirmemesi konusunda yetiştiriciler uyarıldı.
(GD)
07.08.2017 12:29:15 TSI
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