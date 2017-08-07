Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
(Fotoğraflı)
Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu 111 gram uyuşturucu madde ile 70 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Iğdır merkez olmak üzere Iğdır'ın Aralık ilçesi, Melekli Beldesi ve Doğubayazıt ilçesinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda, 111 gram uyuşturucu, 70 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet kuru sıkı çevirme silah, 1 adet kuru sıkı silah, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
(ET-AA-Y)
07.08.2017 12:31:59 TSI
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