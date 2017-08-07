Demirel'den Sökmen'e ziyaret
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Samet Oğuzhan Doğan
KARABÜK (İHA) - Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Kaymakam Demirel, Yenice'de yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler alırken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, "Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımız politikaları doğrultusunda, ilimizdeki koruyucu ve önleyici hizmetlere yönelik çalışma yapan, değişim ve gelişimi izleyen, yerinde hizmet verme anlayışı içerisinde sosyal hizmete ihtiyacı olan kişi, aile ve toplumun sosyo-ekonomik yoksunluklarını gidermeye çalışan bir politika izleyeceğiz" dedi.
Karabük Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Galip Sökmen, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel'e nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için teşekkür etti.
(RFK-Y)
07.08.2017 12:32:07 TSI
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