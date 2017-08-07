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Odunpazarı kurban bağışlarını bekliyor



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ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayırsever vatandaşların bağışlarını bekliyor.

Odunpazarı Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını kabul ediyor. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için her zaman duyarlı vatandaşların yardımlarını beklediklerini kaydeden yetkililer, kurban bağışı yapmak isteyen hayırsever vatandaşların, Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Caddesinde bulunan aşevine şahsen başvuruda bulunabileceklerini belirtti. Banka aracılığı ile bağışta bulunmak isteyen vatandaşların ise belirtilen hesap numarasına 850 TL bağış yapabileceklerini söyleyen yetkililer, ayrıca banka aracılığı dışında kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşların canlı hayvan da getirebileceklerini ifade etti. Bağış hesabının TC. Ziraat Bankası İkieylül Şubesi - İBAN NO: TR890001000771385589765036 olduğunu belirten yetkililer, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin, aşevinin (0 222) 217 30 63 numaralı telefonunu arayabileceklerini kaydetti.

(İHA-Y)



07.08.2017 12:34:05 TSI

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