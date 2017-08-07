YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Girilmez garaj

Girilmez garaj



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir binanın garaj girişini kapatan elektrik direği görenleri şaşırtıyor.

71 Evler Mahallesi'nde bulunan bir binanın garaj girişinin tam ortasında elektrik direği bulunuyor. Bir işletme tarafından konulan direk 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Bu direği gören vatandaşlar, direğin garaj önünde ne işinin olduğunu merak ediyor. Mühendislik hatası sonucu direğin garaj önüne konulması sonucunda ortaya ilginç bir manzara çıktı.

(ÇAĞ-Y)



07.08.2017 12:35:05 TSI

NNNN

