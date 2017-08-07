Girilmez garaj
(Fotoğraflı)
Çağatay Gür
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir binanın garaj girişini kapatan elektrik direği görenleri şaşırtıyor.
71 Evler Mahallesi'nde bulunan bir binanın garaj girişinin tam ortasında elektrik direği bulunuyor. Bir işletme tarafından konulan direk 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Bu direği gören vatandaşlar, direğin garaj önünde ne işinin olduğunu merak ediyor. Mühendislik hatası sonucu direğin garaj önüne konulması sonucunda ortaya ilginç bir manzara çıktı.
(ÇAĞ-Y)
07.08.2017 12:35:05 TSI
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