ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tescilsiz motosikletler toplanıyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:32
Tescilsiz motosikletler toplanıyor
Tescilsiz motosikletler toplanıyor

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, plakasız, abartı eksoz, gürültü yapan kornası olanlar, ehliyetsiz ve evrakları eksik olan motosikletleri topluyor.
Biga'nın farklı cadde ve sokaklarını gezen trafik ekipleri, plakası ve tescili olmayan motosikletleri topluyor. Trafik kazaları, gürültü kirliliği ve hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi için motosikletlerin toplanmaya başladığını belirten yetkiler, ruhsatı olmayan, tescil yaptırmayan, ehliyeti olmayan, hız yapan motosiklet sahiplerine defalarca ikazda bulunduklarını ancak sürücülerin ikazlara aldırış etmediğini belirterek, "Motosiklet sürücülerine defalarca uyarılarda bulunduk. Ancak bu uyarılarımıza rağmen dikkat etmiyorlar. Bu yüzden motosikletleri, şehrin değişik noktalarında toplamaya başladık. Toplanan motosikletleri belgelerini ve bakımlarını tamamlamaları için yeddi emin otoparkına çektik" dedi.
Motosikletleri toplamaktaki amaçlarının eğitimsiz ve ehliyetsiz vatandaşların motosiklet kullanımının önüne geçmek olduğunu ifade eden yetkililer, "Motosikletleri toplamaktaki tek amacımız, halkın genel güvenliği ve huzuru için, eğitimsiz ve ehliyetsiz vatandaşların motor kullanmalarını azaltmak, Tescilsiz motorları da kayıt altına almaktır" diye konuştular.
(GD)

07.08.2017 12:35:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İki ayrı kazada 14 koyun telef oldu
YEREL

İKİ AYRI KAZADA 14 KOYUN TELEF OLDU
Uluslararası öğrenci başvuruları arttı
YEREL

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI ARTTI
Çamlıca yangın ilk müdahale ekip binası yenileniyor
YEREL

ÇAMLICA YANGIN İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI YENİLENİYOR
Umurbey, festivale hazırlanıyor
YEREL

UMURBEY, FESTİVALE HAZIRLANIYOR
Gider, &quot;Sadece paralel yapıyla değil, yardakçılarıyla da mücadele etmek zorundayız&quot;
YEREL

GİDER, "SADECE PARALEL YAPIYLA DEĞİL, YARDAKÇILARIYLA DA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"