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Genç doktor hayatının mimarına kavuştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Doktoru Hakan Görkem Kazıcı, hayatının mimarı Cemre Şahin ile evlendi.

İzmir'de 7 yıl önce üniversite okurken Hakan Görkem Kazıcı ve Cemre Şahin çiftinin birlikteliği evlilikle taçlandırıldı. Söke esnaflarından Halil Kazıcı ve ev hanımı Türkan Kazıcı'nın doktor oğlu Hakan Görkem Kazıcı, emekli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Derya Şahin ve Aydın Devlet Hastanesi'nden emekli Hemşire Mukadder Şahin'in kızı mimar Cemre Şahin ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Efeler ilçesinde düzenlenen törende Şahin ve Kazıcı aileleri, davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Polis Başmüfettişi Hakkı Tuncer, ADÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Ege Bölge Başkanı Prof. Dr. Haluk Erol, İstanbul BŞB Eski Başkan Adayı Yüksek Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp ve çok sayıda davetli mutlu çifti yalnız bırakmadı.

Mutlulukları gözlerinden okunan genç çiftin nikah şahitliklerini Yüksek Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp ve Prof.Dr. Haluk Erol yaptı. Genç çift alkışlar eşliğinde kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Canlı müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlenen genç çifti doktor, mimar meslektaşları ve yakınları pistte yalnız bırakmadı.

(MB-Y)



07.08.2017 12:35:19 TSI

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