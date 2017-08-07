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Liman-Hal köprülü kavşağı 2018 yılında trafiğe açılacak

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:36
Liman-Hal köprülü kavşağı 2018 yılında trafiğe açılacak
Liman-Hal köprülü kavşağı 2018 yılında trafiğe açılacak
- AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik:
- "MESKİ'nin çalışmaları bitirmesi bekleniyor"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Liman-Hal köprülü kavşağındaki çalışmaların, 2017 yılı sonu itibariyle tamamlanan kısımlarıyla birlikte, kuzey ve güney yan yolların trafiğe açılmasının, 2018 yılı ilk yarısı içerisinde ise altyapı iletim ve iletişim hatlarının kalıcı veya geçici deplaselerinin sağlanarak kuzey liman köprüsü ve güney liman köprüsünün trafiğe açılmasının hedeflendiğini söyledi.
Ercik, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Mersin-Adana yolu farklı seviyeli kavşak, köprü ve BSK yapılması yapım işi bünyesinde yapım çalışmalarına başlanan Liman-Hal Köprülü kavşağının, 925 adet fore kazık, 78 adet köprü temeli,106 adet köprü elevasyonu ve 32 adet inşaat yapım aşamasından oluştuğunu belirtti.
Mevcut durumda altyapı iletim ve iletişim hatlarının müsaade ettiği kısımlarda 759 adet fore kazık, 56 adet köprü temeli, 78 adet köprü elevasyonu ve 15 adet inşaat yapım aşamasının yapılabilir durumda olduğunu kaydeden Ercik, bugüne kadar 735 adet fore kazık, 54 adet köprü temeli, 75 adet köprü elevasyonu ve 2,5 açıklıktan oluşan 2 adet inşaat yapım aşamasının tamamlandığını, geriye kalan fore kazık, temel ve elevasyonlar için MESKİ'ye ait içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının deplase çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini vurguladı.
Köprü ayaklarının tamamlandığı kısımlarda, köprünün batı ve doğu kısımlarından iki yönlü tabliye çalışmalarının devam ettiğini, çalışmaların hızlı ve biran önce tamamlanabilmesi için büyük oranda iskele-kalıp malzemesi ve buna bağlı olarak yoğun bir ekip ve ekipmanla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ercik; "Aynı zamanda kuzey yanyol genişlemesi için kuzey liman köprüsünün fore kazık çalışmalarına başlanmış ve 39 adet fore kazıktan 33 tanesi tamamlanmış, ancak geri kalan kısmı MESKİ kanalizasyon deplasesi nedeniyle yapılmamıştır" dedi.
"MESKİ'nin çalışmaları bitirmesi bekleniyor"
2017 yıl sonu itibariyle köprülü kavşağın tamamlanan kısımlarıyla birlikte, kuzey ve güney yan yolların trafiğe açılmasının, 2018 yılı ilk yarısı içerisinde ise altyapı iletim ve iletişim hatlarının kalıcı veya geçici deplaselerinin sağlanarak Liman-Hal köprülü kavşağının, kuzey liman köprüsü ve güney liman köprüsünün trafiğe açılmasının hedeflendiğini kaydeden Ercik, şöyle devam etti; "Yukarıda ifade edilen çalışmaların tamamlanabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait MESKİ'nin çalışmalarını biran önce bitirmesi gerekmektedir. Ortak payda Mersin olduğuna göre buradan kimsenin siyasi bir rant elde etmesine gerek yoktur. Yapılan tüm çalışmalar Mersin içindir. Mersin kamuoyunda bu çalışmaların yavaş gitmesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlanmaktadır. Ancak bakanlıkça yapılan çalışmaların neredeyse tamamlandığını ve MESKİ'ye ait yerlerin beklendiğini bildirmek isteriz. Bundan dolayı MESKİ'ye ait çalışmaların biran önce bitirilmesi gerekmektedir. Son olarak şunu da ifade etmek isterim ki, Mersin ile ilgili yapılan tüm çalışmaları Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve milletvekillerimiz yakından takip etmektedir.
(HSK-Y)

07.08.2017 12:38:01 TSI
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