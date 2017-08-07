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Cegerxwin'da 'Karma Resim' Sergisi açıldı!



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan resimlerin yer aldığı karma resim sergisi açıldı.

Kayapınar Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde açılan resim kursunda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı resimler, karma resim sergisi adı altında sergilendi. 2017 yılı mart ve haziran dönemi boyunca atölye eğitmeni Ressam Mustafa Doğan tarafından çalıştırılan öğrenciler 3 ay boyunca aldıkları eğitim sonucunda yağlı boya tekniğinde birçok esere imza atmayı başardı. Öğrencilerin emeklerinin değerlendirilmesi, bu işe daha çok motive edilmeleri ve Sanat-Kültür adına topluma katkı sağlanması amacı ile atölye eğitmeni Mustafa Doğan tarafından karma resim sergisi açıldı. Mustafa Doğan ve yakın zamanda vefat eden meslektaşı Uğur Cunetoglu'na ait eserlerinin de yer aldığı sergide, genç müzisyen Mehmet Özer klasik müzik icra edildi. Sergi 20 Ağustos'a kadar açık kalacak.

(İHA-MP-Y)



07.08.2017 12:38:10 TSI

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