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Aksıfat grup mahallelerinin içme suyu sorunu çözülüyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:38
Aksıfat grup mahallelerinin içme suyu sorunu çözülüyor
Aksıfat grup mahallelerinin içme suyu sorunu çözülüyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Erdemli ve Silifke ilçesi Aksıfat grup mahallelerinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyor.
MESKİ Genel Müdürlüğü, Erdemli ve Silifke ilçesinin 48 mahallesinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 769 metre terfi hattı ve 9 bin 679 metre isale hattı döşenirken, 2 adet 100 metreküp toplama deposu, 3 adet derin kuyu terfi merkezi, 1 adet 3 gruplu terfi merkezi, 17 adet tahliye, 17 adet vantuz, 1 adet basınç kırıcı vana odası ve 1 adet branşman odası inşa ediliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 7 milyon 777 bin liraya mal olacak çalışmaların 2017 yılı sonu itibariyle tamamlanmasının öngörüldüğünü, söz konusu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Erdemli ve Silifke ilçesinin 48 mahallesinin sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşmuş olacağını kaydetti. MESKİ'nin Mersin'in 13 ilçesinde çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Kocamaz, Erdemli ve Silifke ilçesi Aksıfat grup mahalleleri içme suyu terfi merkezi ve isale hattı çalışması ile iki ilçe için son derece önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti. Mersin sınırları içerisinde içme suyu sorunu bırakmama gayretinde olduklarını kaydeden Kocamaz, "Erdemli ve Silifke ilçemizin 48 mahallesinin içme suyu sorununu tek bir projeyle ortadan kaldırmış olacağız. Bu şekilde sürdürdüğümüz birçok projemiz var. Mersin'i çok daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz" dedi.
(KRY-Y)

07.08.2017 12:40:14 TSI
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