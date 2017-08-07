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Adıyaman'da aşırı hıza af yok

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:43
Adıyaman'da aşırı hıza af yok
Adıyaman'da aşırı hıza af yok

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radar uygulamalarında hız kurallarına uymayan sürücülere göz açtırılmıyor.
Şehrin en işlek trafiklerinden birine sahip olan Atatürk Bulvarı üzerinde aşırı hız, dikkatsizlik gibi nedenlerden dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Hız sınırının otomobillere 70, diğer araçlara ise 50 olan Atatürk Bulvarında trafik polisleri tarafından radar ve trafik denetimleri sıklaştırıldı. Yapılan denetimde birçok araç sürücüsüne hız kurallarına uymadığı için 427 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda polis ekipleri tarafından yapılan denetimde engelliye yönelik özel aparatların kullanıldığı engelli aracını kullanan ve kullanmaya yetkisi olmayan bir kişiye ise 826 TL araç sürücüsüne, 826 TL araç ruhsat sahibine para cezası yazılırken engelli otomobili ise çekiciyle otoparka çekildi.
Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.
(CK-SD-Y)

07.08.2017 12:45:09 TSI
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