YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Toprak atandı

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Toprak atandı



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığının 28/08/2017 tarihli kararnamesi ile Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Toprak atandı.

Murat Toprak kimdir?

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümünü bölüm birincisi olarak mezun oldu. 1997 yılında Develi Ayşepınar İlkoğretim Okulunda göreve başladı ve Daha sonra , Çayırözü İlköğretim Okulu, Ömer Mavi İlköğretim Okullarında öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Çaylıca Ş.J.Er Zeki Özbek İlköğretim okuluna yönetici olarak atandı,25 Ekim 2013'te de Develi Ahmed İslamoğlu İmam Hatip Lisesinde okul müdürü olarak göreve başladı. 2015 yılında da Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünü tamamladı.



07.08.2017 12:45:39 TSI

NNNN

