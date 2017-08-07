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Mardin'de elektrik kesintisi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:44
Mardin'de elektrik kesintisi

Murat Akgül
MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği duyuruldu.
Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamada, "Mardin İli Kızıltepe İlçesinde arıza tespit çalışmaları yapılacağından 9 Ağustos Çarşamba günü 09.00-11.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır. Kesintiden etkilenecek mahalleler, Aşiti, Çınarcık, Mezopotamya, Koçhisar ve Dunaysır mahalleleridir" denildi.
(MA-MP-Y)

07.08.2017 12:46:20 TSI
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