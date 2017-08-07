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Doğanşehir'in grup yolu asfaltlandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir ilçesinde yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 33 kilometrelik grup yolunun 30 kilometrelik bölümünü asfaltladı.

Malatya genelinde yoğun bir tempoyla çalışan Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir ilçesinde 6 mahallenin ulaşımını sağlayan 33 kilometrelik grup yolunu sathi asfalt ile kapladı.

Doğanşehir ilçesinin Günedoğru, Elmalı, Söğüt, Beğre, Gövdeli, Kapıdere mahallerinin ulaşımını sağlayan grup yolu aynı zamanda Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlanıyor. 30 kilometrelik bölümü asfaltlanan yolun 3 kilometrelik bölümü ise altyapı çalışmalarından sonra asfaltlanacak.

Ulaşıma açıldı

Bölgenin önemli derecede ulaşım yükünü çeken yol standartlara uygun hale getirilirken, asfalt öncesi yol altyapı ihtiyacı da tamamen giderildi. İkinci kat asfaltın yapıldığı yol, ulaşıma açılarak hizmete girdi.

Yapılan yol çalışmalarını değerlendiren bölge halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve emeği geçenlere teşekkür etti.

(MT-SD-Y)



07.08.2017 12:46:24 TSI

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