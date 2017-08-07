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Yaşlı kadını vatandaşlar ikna etti

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:58
Yaşlı kadını vatandaşlar ikna etti
Yaşlı kadını vatandaşlar ikna etti

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da maddi sıkıntı çektiğini iddia eden bir kadın binanın üzerine çıkarak intihara teşebbüs etti.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Atatürk Caddesi Belediye karşısındaki 5 katlı binanın üzerine çıkan A.S. isimli (57) kadın oğlunu evlendirdiği, maddi sıkıntı çektiği ve 3-4 aydan beri ev kirasını ödeyemediğini iddiasıyla intihara teşebbüs etti.
Kadını damda gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekipler gelmeden dama çıkan vatandaşlar intihara kalkışan kadını konuşarak ikna etti.
Vatandaşlar tarafından aşağı indirilen kadın, sağlık ekipleri tarafından teslim alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)

07.08.2017 12:59:59 TSI
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