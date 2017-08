YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muhsine'ne dünya şampiyonluğunu elinden bırakmıyor

Muhsine'ne dünya şampiyonluğunu elinden bırakmıyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesporlu Özel Sporcu Muhsine Gezer Milli Takım adına katıldığı 2017 IPC Gençler Şampiyonasında başarısına yenilerini katmaya devam ediyor. Son olarak İsviçre'nin Nottwill kentinde düzenlenen bin 500 metre bayanlarda birinci olan Muhsine'ne, 400 Metrede de Gençler Dünya Şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı İsviçre de bir kez daha okuttu.

Burhaniye'nin ve Türkiye'nin gururu olarak her gün yeni bir dünya şampiyonluğu haberi gelen Özel Sporcu Muhsine Gezer, 400 metrede de dünya şampiyonluğunu kimseye bırakmadı. 62"21'lik skoru ile olimpiyat barajını geçen Muhsine Gezer Türk Bayrağını gururla dalgalandırırken İstiklal Marşı İsviçre'de bir kez daha okundu.

İlk Olarak Londra'da düzenlenen T20 800 metre bayanlarda dünya üçüncüsü olan Muhsine Gezer, 4 Ağustos'ta İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen, 1500 metre bayanlarda 1. oldu. Akabinde genç kadınlar uzun atlama 18 yaş altında da 4.17 metrelik derecesiyle ikinci sırada yer alan Muhsine, son olarak düzenlenen 400 metre koşuda olimpiyat barajını da geçerek İstiklal Marşını İsviçre'de bir kez daha okuttu.

Muhsine'den her gün gelen haber ile gururlanıyoruz diyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Muhsine Burhaniye'mizin ve Türkiye'nin tam bir gururu olmayı başarmıştır. Kendisiyle ne kadar gurur duysak az Milli Takım adına katıldığı dünya şampiyonası yarışlarında gösterdiği başarı ve üstün gayret için kendisine ve onu yetiştiren ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta Deniz Erenoğlu hocamız ve onun nezdinde tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Burhaniye Belediyespor'da çalışmalarını sürdürecek olan Muhsine ve diğer özel sporcularımız hiçbir zaman yalnız değil her daim yardımcısı ve destekçisi olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

(EME-



07.08.2017 13:01:00 TSI

NNNN