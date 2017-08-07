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Soner Serttaş: "Türkiye patent konusuna önem vermeli"



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MERSİN (İHA) - Serttaş Bakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Serttaş, patent konusuna Türkiye'nin önem vermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'de yapılan patent başvurularında yabancı patent başvuruları hızla artıyor" dedi.

Serttaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de inovatif düşüncelere ve genç girişimcilere ciddi destek ve vergi muafiyeti verilmesine rağmen yerli patent başvurularının, yabancı patent başvurularına göre çok düşük olduğunu kaydetti. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2017 yılının ilk 6 ay patent başvuru istatistiklerini de değerlendiren Serttaş,"'Yapılan açıklamaya göre yerli patent başvuru oranı geçen yıla göre yüzde 0.1 arttı. Yani 2 bin 628 başvuru ile neredeyse yerinde saydı. Buna karşın yabancı patent başvuruları ise yüzde 13.4 artış oranı ile 5 bin 234 oldu. Hal böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda Türk firmaları yenilikçi ve rekabetçi projelerini pazara sunmakta büyük zorluklar yaşayacaklar. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmamız açısından ürünlerin Türk firmalar tarafından patentinin alınması çok önemli. Yabancı firmalara karşı rekabet etmek istiyorsak patent başvurularını daha ciddiye almak zorundayız" diye konuştu.

(KRY-Y)



07.08.2017 13:03:15 TSI

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