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Emet Belediyesinden muhtaç aileye yardım eli

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:05
Emet Belediyesinden muhtaç aileye yardım eli
Emet Belediyesinden muhtaç aileye yardım eli

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Emet Belediyesi Göncek köyünde eşi vefat ettikten sonra, bir çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Hanım Aydın'a yardım elini uzattı.
Yaşadığı evin göçme tehlikesi taşıması üzerine Göncek Köyü Muhtarlığınca köy imam evine taşınan aileye bu zamana kadar Göncek köyü halkı yardım ediyordu. Hiçbir geliri olmayan ve çok kötü şartlarda yaşamlarını sürdüren aileye Emet belediyesi sahip çıktı. Aile için Emet ilçesinde bir ev kiralayan belediye, evin tüm eşyalarını alırken, 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu Yusuf Aydın'ında sağlıklı bir eğitim alması sağlanacak.
Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, son dönemlerde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha eklerken, bir ailenin daha yaşam şartlarını iyileştirdi.
Yaklaşık 10 yıl önce doğudan Emet Göncek köyüne gelin gelen Hanım Aydın eşi vefat edince 11 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Yusuf Aydın'la zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyordu.
Ailenin zor şartlarda verdikleri yaşam mücadelesine kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Koca;" Ebediyete intikal eden Emetli hemşerimizin emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevi. Ailemize Göncek köyü muhtarımız Niyazi Yaldız ve köy halkımız ellerinden geldiğince destek vermiş. Ayrıca hükümetimizin insanımızın hayatlarına ne kadar önem verdiğini, bu tür ailelerimize ve çocuklarımıza bağladıkları maaşlarla hep beraber görüyoruz. Devletimiz gerekli mali desteği veriyor. Ama her geçen gün ağırlaşan şartlarda ailemizin hem manevi desteğe hem de rehberliğe ihtiyaçları var.11 yaşındaki yavrumuzun da eğitimden uzak kalmaması lazım. Bizlerde yerel yönetim olarak elimizden geldiğince ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal proje ekiplerimiz diğer ailelerimizde de odluğu gibi gerekli takipleri yaparak desteklerin ulaşmasını sağlamaktadır. Ailemizin merkezde evini belediye olarak tutup, eşyalarını döşüyoruz. Çocuğumuzu da eve yakın Ashaboğlu okulumuza yazdırarak eğitimini almasını sağlayacağız"dedi.
Emet Belediyesince merkezde kiralanan evde boya, badana, eşya düzenleme çalışmaları yapıldığı,tamamlanmasının ardından ailenin ilçeye getirileceği öğrenildi.(EFE)

07.08.2017 13:07:21 TSI
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