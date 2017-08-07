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Şifalı doğal kaynak suyunda yüzme kursu

- Başkan Bozkurt, İnönü Belediyesininden yüzme kursuna katılan çocukları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Pınarbaşı havuzlarında yüzme kursu alan çocukları ziyaret ederek hem çalışmalar hakkında bilgi aldı, hem de çeşitli hediyeler verdi.

İnönü Belediyesi'nin İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlediği kursa katılan 7-15 yaş arası toplam 90 çocuk, haftanın dört günü, dört mevsim 26 derece olan şifalı doğal kaynak suyunda, iki uzman eğitmen eşliğinde yüzmeyi öğrenme fırsatı elde ediyor. İnönü Belediyesinin tahsis ettiği araçlarla kurs bölgesine getirilip yine evlerine bırakılan çocukların ziyaretine giden Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Spor Müdürü Rahmi Ünal ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Cihan Taktekin, yüzücü miniklerle sohbet etti.

İstanbul Üniversitesinde dalgıçlık hatıralarını yad eden Başkan Kadir Bozkurt, miniklere eğlenceli taktikler verdi, yüzme eğitimleri sırasında kullanacakları kolluklar hediye etti.

(İHA-Y)



07.08.2017 13:07:51 TSI

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