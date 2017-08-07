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Hayırseverlerden köprü genişletme çalışması

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:06
Hayırseverlerden köprü genişletme çalışması
Hayırseverlerden köprü genişletme çalışması

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde gönüllü insanlar tarafından köprüler ve yollar yapılıyor.
Pazarlar İlçesi Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ali Çelik(52) ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Sakinlerinden Mehmet Ali Aktaş(77) ilçedeki hayır işlerinde en önde bulunuyorlar.
Gönüllülük esasına dayanarak yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.
İlçenin Derinceöz mevkisinde Akşinik ve Örey köylerinin kullandığı yolda bulunan Derinceöz köprüsünün genişletme çalışmaları gönüllü insanların çalışmaları ile devam ediyor.
Gönüllülük esasına dayanarak Derinceöz köprüsünü genişletme çalışmalarına onlarca insan katılıyor.
Her türlü yardım işlerinde en önde bulunan Mehmet Ali Aktaş, "insanlarının ve doğadaki hayvanların ihtiyacına cevap verebilmek için gönüllü olarak mahalle muhtarları ile beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama yalnız kalıyoruz. Bizlere maddi ve manevi destek verilmesini bekliyoruz. Özellikle insan gücü olarak yardım bekliyoruz. Gönüllü ilçe halkı olarak temel ihtiyaçlarımızın giderilmesi konusunda elbirliği ve yardımlaşmanın en iyisini gösteriyoruz. Gece gündüz bizim çalışmalarımızı maddi ve manevi olarak destekleyen Pazarlar Belediye Başkanımız Cavit Erdoğan ve belediye personeline teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)

07.08.2017 13:08:20 TSI
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