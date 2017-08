YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Belediyesinden, 5 asırlık mekanda 3 ayrı hizmet

Niğde Belediyesinden, 5 asırlık mekanda 3 ayrı hizmet



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Bedesten Çarşısı'nı tanıtmak ve işleyişini anlatmak için her hafta bir grup esnaf ve vatandaşla bir araya geliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşın sadece yılın belirli zamanlarında değil 365 gün yanında olan Niğde Belediyesi sosyal belediyecilik alanındaki yardımlarıyla vatandaşın yüzünü güldürüyor. Ev hanımlarına evde yaptıkları ürünlerinin satışını yaparken bundan dolayı hiçbir ücret alınmadığı El Emeği Ürünler Pazarı, gıdadan giyeceğe, kırtasiye malzemesinden, temizlik maddelerine kadar bir evin ihtiyacı olabilecek tüm ürünleri bünyesinde bulunduran Gönül Kapısı market ve vatandaşın dinlenebileceği farklı bir atmosfere sahip çay ve okuma salonu ilgi görüyor.

5 asırlık tarihi Bedesten'in tanıtılması için Niğde'de faaliyet gösteren esnaf ve hayırsever vatandaşla her hafta bir araya gelen Başkan Akdoğan bu hafta da geleneği bozmadı. Kalabalık bir esnaf grubu ve vatandaşla Bedesten'de buluşan Akdoğan Gönül Kapısı marketin çalışma sistemini anlatırken El Emeği Ürünler Pazarı ile Çay ve Okuma Salonu'ndaki faaliyetlerden söz etti. İhtiyaç sahibi vatandaşların, kartlı sistemle para ödemeden ihtiyaçlarını karşılayabildiği market ile ilgili bilgi veren Başkan Akdoğan, hanelerin ekonomik durumlarına göre kartlarına puan yüklemesi yapıldığını kaydetti. Akdoğan, Tarihi Bedesten çarşısının diğer bölümü olan El Emeği Ürünler pazarı ile bayanların ve engelli bireylerin de el emeği ürünlerinin sergi ve satışını yaparak aile bütçesine katkıda bulunduklarını ifade etti.



Çaylar Ücretsiz

Konuşmasında Çay ve Okuma Salonu'na da değinen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, haftanın her günü vatandaşın Çay ve Okuma Salonu'nda keyifli vakit geçirebileceğini söyledi. Akdoğan ayrıca Çay Ocağı'ndan ücretsiz çay ikramının yapıldığını da sözlerine ekledi.

(MB-YE-SK)



07.08.2017 13:15:00 TSI

NNNN