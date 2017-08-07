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Sporculara kitap bağışı yapıldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:12
Sporculara kitap bağışı yapıldı
Sporculara kitap bağışı yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karabulut, sporcuların sportif yaşamlarının dışında kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını destek amacıyla kitap bağışında bulundu.
Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuların kitap okuma alışkanlığı kazanmasını ve eğitim almalarını her şeyden daha çok önemsediklerini söyledi.
Müdür Keleş, "İl Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karabulut'un sporcularımıza okumaları için yaptığı kitap bağışı bizleri çok mutlu etti. Müdürlüğümüze bağlı atıcılık tesislerinde bir kitaplık oluşturularak sporcularımızın boş zamanlarını okuyarak değerlendirmeleri için çalışmalara başladık. Müdürümüzün bu örnek davranışından memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Tüm tesislerimizde kitaplık oluşturarak sporcularımızın kitap okuma alışkanlıkları kazanmalarına yönelik çalışmalarımızın devam edeceğini ve gençlerimizin sadece spor yaparak boş vakitlerini değerlendirmelerinin yanı sıra her antrenman öncesinde ya da sonrasında kısa sürelide olsa okuma saatleri yapmayı planlıyoruz. Umarım tüm sporcularımız eğitimin önemini okuma alışkanlığı ile kendilerini geliştirmek adına iyi değerlendirir. Ben Kütüphane Müdürü Filiz Karabulut'a sporcularımız ve kurumum adına teşekkür ederim" dedi.
(CK-SD-Y)

07.08.2017 13:15:07 TSI
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