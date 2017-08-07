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AK Parti Hasanşeyh beldesinde kongre yaptı



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Tokat iline bağlı 25 beldenin arasında nüfusu tek 5 binin üzerinde olması dolayısıyla Hasanşeyh beldesinde AK Parti belde teşkilatının 6. olağan kongre seçimi yapıldı.

AK Parti Hasanşeyh belde başkanlığı ve teşkilatının 6. olağan kongresi AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer'in katılımıyla gerçekleşti. Hasanşeyh beldesi toplantı salonunda gerçekleşen kongre, saygı duruşu bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra divan heyeti oluştu. Kongre mesajların okunmasıyla devam etti. AK Parti Tokat İl Teşkilat Başkanı Muhsin Kurulay divan başkanlığı gerçekleştirdiği kongrenin divan üyeliklerini AK Parti Reşadiye İdari Mahalli Başkanı Hakan Avşar ve AK Parti Reşadiye Gençlik Kolları Başkanı Yasin Özdemir yaptı. AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Bolat yeni belde yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Ak Parti'nin siyasi hayatla devletle milleti buluşturan parti olduğunu belirterek,"Daha önceden eski Türkiye'de milletle devletin arasında mesafe vardı maalesef milletin çocuklarını ayırt ediyordu. Belli görevlere, üst görevlere sadece beyaz Türkler denilen kesimin bu milletin kaymağını yiyen çocukları laik görüldü. Ama artık köyden çıkan, hakkını veren, çalışan, liyakat sahibi olan ve bu memlekette herkes Cumhurbaşkanı da olabiliyor, Başbakan da olabiliyor, Genelkurmay başkanı da olabiliyor. Liyakatine göre bu millete en güzel hizmet etme hakkına sahip olabiliyor. Bu AK Parti ile kazanılmış hakkınızdır" dedi.

Yapılan konuşmalar ve faaliyet raporunun okunmasının ardından divan heyetince, seçimlerine geçildi. Seçimler sonucunda AK Parti Hasanşeyh belde başkanlığına Cihan Tüfekçi getirildi.

Kongreye, AK Parti Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Hasanşeyh Belediye Başkanı Recep Külekçi, AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Sefa Yiğit, belde belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

(HA-UY-Y-)



07.08.2017 13:16:26 TSI

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