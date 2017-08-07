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Araç yangını korkuttu



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de park halindeki otomobil yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre olay gece saat 01.30 civarında Niğde-Merkez bağlı Hıdırlık mevkinde meydana geldi. Park halindeki 51 DD 525 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobildeki yangının sebebi belirlenemez iken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

(MB-YE-SK)



07.08.2017 13:17:36 TSI

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