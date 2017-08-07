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İkinci el giysiler satarak geçimini sağlıyor



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde 60 yaşında yürüme zorluğu çeken Mehmet Kazeylek, 20 yıldır ikinci eşyalar satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Artık çevrede herkesin kendisini tanıdığını belirten Kazaylek, ikinci el eşyaların en çok inşaat işçileri tarafından tercih edildiğini ifade etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Kazeylek, 20 yıldır ikinci el eşyalar satarak ailesine bakıyor. Tren istasyonuna çıkan alt geçitte derme çatma bir seyyar tezgahta eşyalarını satan Kazeylek, ayaklarındaki rahatsızlık yüzünden yürüme zorluğu çektiğini ancak evine bakmak için her gün aynı meşakkatli işini devam ettirmeye çalıştığını ifade etti. Uzun süreden beri aynı yerde bulunduğu için çevrede bilindik hale geldiğini vurgulayan Kazeylek, ikinci el eşyalara en çok inşaat işlerinde çalışanların rağbet ettiğini belirtti.

Yaptığı işle çok bir para kazanmadığını ancak aç da kalmadığını söyleyen Kazeylek, "Fatih Mahallesi'nde küçük bir depo kiraladım. Her sabah gelip oradan el arabasıyla eşyalarımı buraya taşıyorum. Sonra tezgahıma diziyorum. Bazen bir iki gün siftahsız kapatıyorum. Bazen 10 gün iş olmuyor ama ne yapayım mecbur bu işi yapıyorum. Bir ayağımda oluşan varis yüzünden ameliyat geçirdim. Diğer ayağım ise geçirdiğim iş kazası sonrası engelli duruma geldi. Çok para kazanmıyorum ama işte bir şekilde hayatımı idame ettiriyorum. Eşim de evde o da hasta" diye konuştu.



'İnşaat işçileri rağbet gösteriyor'

Artık çevre mahalle sakinleri tarafından tanındığını ve iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Kazeylek, "İkinci el eşyalar genelde inşaatlarda çalışanlar tarafından rağbet görüyor. İşe giderken giymek için gelip buradan ayakkabı, elbise gibi giyecekler alıyorlar. Çoğunu artık tanıyorum zaten. Onlar da beni tanıyor" dedi.

(EEI-MP-Y)



07.08.2017 13:18:10 TSI

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