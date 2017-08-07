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Bismil Koordinasyon Merkezi tamamlandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:20
Bismil Koordinasyon Merkezi tamamlandı
Bismil Koordinasyon Merkezi tamamlandı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, ilçelerde hizmet ağını geliştirmek amacıyla inşasına başladığı Bismil Koordinasyon Merkezi tamamlandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amacıyla temeli atılan Bismil Koordinasyon Merkezinin inşaat çalışmaları tamamlandı. İhale bedeli 1 milyon 335 bin TL olan ve zemin artı 1 kattan oluşan Bismil Koordinasyon Merkezinin iç ve çevre düzenlenmesi yapılıyor. Çalışmaların tamamlamasıyla birlikte Bismil Koordinasyon Merkezi hizmet vermeye başlayacak. Bin 165 metrekare kapalı alandan oluşan Bismil Koordinasyon Merkezinde, kapalı garaj, idari odalar, santral, personel dinlenme odası ve çok amaçlı salon bulunuyor. Bismil Koordinasyon Merkezinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı hizmet verecek.
(İHA-MP-Y)

07.08.2017 13:22:43 TSI
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