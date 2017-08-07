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Salihli'nin Sultanları sağlık kontrolünden geçti



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, yeni sezon öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

Salihli'de bulunan özel bir hastanede sağlık taramasından geçen yeşil-beyazlı oyuncular, EKG, kan değerleri ve efor testine tabi tutularak muayene edildi. Oyuncuların, herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığını açıklayan Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, "Yeni sezon için tüm spor dallarında hazırlıklarımız başladı. Voleybol takımımız da sağlık kontrolünden geçerek Baş Antrenör Bora Şensoy yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başladı. Önümüzdeki sezonda çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tam. Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren tüm takımlarımız ile diğer spor kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

(BA-AY-Y)



07.08.2017 13:23:09 TSI

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