ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyamanlı bisikletçi birinci oldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:21
Adıyamanlı bisikletçi birinci oldu
Adıyamanlı bisikletçi birinci oldu

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Bursa Uludağ Performans Tırmanış yarışında Adıyamanlı bisikletçi, Mehmet Şer, kategorisinde birinci olarak tamamladı.
Yaklaşık 800 kişinin katıldığı 60 kilometre tırmanış, 2 bin 500 metre irtifa ve ortalama yüzde 7 ile yüzde 20 eğimde gerçekleşen yarışmayı Mehmet Şer, birinci tamamlandı.
Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı bisiklet sporcularından Mehmet Şer'in elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bir çok branşta olduğu gibi bisiklet sporunda önemli dereceler elde sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Müdür Keleş, "Her yıl bisiklet sporuna gönül vermiş kişiler anısına düzenlenen Uludağ Bisiklet Performans Tırmanışı, bu yıl eski milli bisikletçi Kasım Şen adına düzendi. 49 il ve Belçika, Almanya, İran, Amerika, Avustralya'dan yaklaşık 800 bisikletçinin katıldığı yarışlarda performans tırmanışı Orhaneli Yolu üzerinde bulunan Eker Meydanı önünden başlayarak Uludağ oteller bölgesinde zorlu bir parkur sonrasında son buldu. Yarışlarda 61,5 ve 45 kilometrelik iki farklı turda pedal çeviren sporcular 2 bin 450 ve bin 850 metre yüksekliğe kadar çıkarken, dereceye giren sporcumuz Mehmet Şer'i elde ettiği birincilikten dolayı kutluyorum. Zor bir spor dalı olmasına rağmen ilimizde çok başarılı bisikletçilerin yetişmesinde emek veren antrenörümüzü ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.
(CK-SD-Y)

07.08.2017 13:24:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Köpek asansör boşluğuna düştü
YEREL

KÖPEK ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Sporculara kitap bağışı yapıldı
YEREL

SPORCULARA KİTAP BAĞIŞI YAPILDI
Yaşlı kadını vatandaşlar ikna etti
YEREL

YAŞLI KADINI VATANDAŞLAR İKNA ETTİ
Adıyaman'da aşırı hıza af yok
YEREL

ADIYAMAN'DA AŞIRI HIZA AF YOK
Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİLLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Anız yangınında birçok hayvan telef oldu
YEREL

ANIZ YANGININDA BİRÇOK HAYVAN TELEF OLDU
ur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlar seçildi
YEREL

UR'AN-I KERİM'İ EN GÜZEL OKUYANLAR SEÇİLDİ
Kaymakam Gencer belde ve köylerde incelemelerde bulundu
YEREL

KAYMAKAM GENCER BELDE VE KÖYLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Motosiklet devrildi: 2 yaralı
YEREL

MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 2 YARALI
Vali Kalkancı belediye başkanları ve STK Temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

VALİ KALKANCI BELEDİYE BAŞKANLARI VE STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ