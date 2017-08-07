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Adıyamanlı bisikletçi birinci oldu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Bursa Uludağ Performans Tırmanış yarışında Adıyamanlı bisikletçi, Mehmet Şer, kategorisinde birinci olarak tamamladı.

Yaklaşık 800 kişinin katıldığı 60 kilometre tırmanış, 2 bin 500 metre irtifa ve ortalama yüzde 7 ile yüzde 20 eğimde gerçekleşen yarışmayı Mehmet Şer, birinci tamamlandı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı bisiklet sporcularından Mehmet Şer'in elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bir çok branşta olduğu gibi bisiklet sporunda önemli dereceler elde sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Müdür Keleş, "Her yıl bisiklet sporuna gönül vermiş kişiler anısına düzenlenen Uludağ Bisiklet Performans Tırmanışı, bu yıl eski milli bisikletçi Kasım Şen adına düzendi. 49 il ve Belçika, Almanya, İran, Amerika, Avustralya'dan yaklaşık 800 bisikletçinin katıldığı yarışlarda performans tırmanışı Orhaneli Yolu üzerinde bulunan Eker Meydanı önünden başlayarak Uludağ oteller bölgesinde zorlu bir parkur sonrasında son buldu. Yarışlarda 61,5 ve 45 kilometrelik iki farklı turda pedal çeviren sporcular 2 bin 450 ve bin 850 metre yüksekliğe kadar çıkarken, dereceye giren sporcumuz Mehmet Şer'i elde ettiği birincilikten dolayı kutluyorum. Zor bir spor dalı olmasına rağmen ilimizde çok başarılı bisikletçilerin yetişmesinde emek veren antrenörümüzü ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

(CK-SD-Y)



07.08.2017 13:24:11 TSI

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