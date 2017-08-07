Çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan köpeği fark edenler, itfaiyeye ihbarda bulundu.
Kütahya Belediyesine ait hayvan bakımevinden gelen ekip, binanın içinden çatıya çıkarak köpeği yakalama aparatıyla kurtardı.
Mahsur kaldığı binanın çatısında birkaç gündür aç ve susuz kaldığı belirlenen köpek, tedavisi için bakımevine götürüldü.(EFE)
07.08.2017 13:24:16 TSI
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