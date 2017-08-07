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Erdemli'de hacı adayları yemekte buluştu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:24
Erdemli'de hacı adayları yemekte buluştu
Erdemli'de hacı adayları yemekte buluştu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Erdemli'de hacı adayları, Erdemli Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği hacı uğurlama yemeğinde bir araya geldi.
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Erdemli Belediyesi hacı adayı uğurlama yemeği programı bu yıl da gerçekleştirildi. Programda hacı adayları ile bir araya gelen ve onlarla yakından ilgilenen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Allah haccınızı ve tüm ibadetlerinizi kabul buyursun" dedi.
Birlikte yenilen yemeğin ardından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programda hacca gidecek olan vatandaşlara hac farizasını yerine getirirken dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili bilgiler verildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu yemeğin geleneksel olduğunu, bundan sonra da her yıl yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz belediyeciler olarak şehrimizde yaşayan insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltebilmek için ciddi gayretler sarf ediyoruz. Yaşan kalitesinin artırılması adına tüm yenilikleri şehrimize getirip halkımızın hizmetine sunuyoruz. Hizmetleri sunarken insanlarımızın statüsüne kesinlikle bakmıyoruz. Dünya görüşlerine kesinlikle bakmıyoruz. Siyasal düşüncelerine asla bakmıyoruz. Bizi biz yapan değerleri canlı tutarak kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. İşte bu değerlerden biri olan hac vazifesini ifa etmek için yola çıkmış sizlere bu programı tertip etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.
Hacılarla teker teker vedalaşan Başkan Tollu, mübarek beldelere vardıklarında bol bol dua etmelerini istedi. Programın sonunda Başkan Tollu, hacı adaylarına Erdemli Belediyesi'nce hazırlanan armağanları takdim ederken, bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
(HSK-Y)

07.08.2017 13:26:15 TSI
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