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Darıca'da Batmanlılar sahne aldı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'na yöresel müzikleri ve folklör oyunlarıyla katılan Batmanlılar şölene renk kattı.

Dernek yönetimi program öncesi yöresel yemekleriyle protokol üyelerini ağırlarken, program yöresel sanatçıların söylediği türkülerle başladı. Batmanlılar Dernek Başkan Yrd. Fetullah Evinç, yaptığı kısa selamlama konuşmasında, geceye katılan herkese teşekkür ederek, "Bu gece sizleri en iyi şekilde ağırlayabilmek adına, yönetimimizle birlikte çalıştık, Bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Programda bir selamlama konuşması yaparak Batman ilinin güzelliklerini anlatan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, "Doğusundan batısına, her akşam farklı bir coğrafyadayız, Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşıyoruz, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Biz Hep Birlikte Türkiye'yiz diyoruz, bizi birbirimizden ayıramayacaklar diyoruz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminin ardından sahne alan folklor ekibinin gösterileri vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, yöresel sanatçıların yanı sıra gecenin finalinde sahne alan Cihan Akboğa birbirinden güzel eserlerle Darıca sahilini dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi.

(UK-GY-Y)



07.08.2017 13:26:36 TSI

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