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Ağrı'da göçmenlerin çaresiz bekleyişi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:24
Ağrı'da göçmenlerin çaresiz bekleyişi
Ağrı'da göçmenlerin çaresiz bekleyişi

(Fotoğraflı)

Abdullah Söylemez - Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Afganistan ve Pakistan'da yaşanan olumsuz hayat şartlarından kurtulup yeni bir hayat kurmak için günlerce yollarda yürüyen 70 göçmen, Ağrı otogarında çaresizce bekliyor.
Ağrı'ya Afganistan ve Pakistan'ın farklı eyaletlerinden kaçak yollarla gelen sayıları 70'i bulan kadın ve erkek göçmenler Avrupa ülkelerinde daha iyi bir hayat yaşamak için mücadele veriyorlar. Ülkelerinde yaşanan terör olayları, işsizlik ve fakirlik nedeniyle yola çıkan göçmenler, İran üzerinden gece gündüz demeden aç ve susuz bir şekilde uzun süren yolculuğun ardından Ağrı'ya ulaştı. Günlerdir Ağrı otogarında çaresiz bekleyişlerini sürdüren yaşları 20 ile 30 arası değişen göçmenler, gündüzleri otogar çevresinde gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışıyor. Geceleri otogar içerisinde koridorlarda sandalyeler ve beton zemin üzerinde birbirlerine yaslanarak üstü açık bir şekilde uyuyamaya çalışan göçmenlerin hali yürek burkuyor.
(AS-AA-AŞ-Y)

07.08.2017 13:26:47 TSI
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