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Kdz. Ereğli Belediyesi pazarcılara şemsiye dağıttı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Kdz. Ereğli Merkez Pazaryerinde belediyenin sürdürdüğü rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle Kapalı Pazaryerinin arka kısmında tezgah açan pazarcılara, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın talimatıyla güneşten korunmaları için şemsiye dağıtıldı.

Kdz. Ereğli merkez pazaryerinde belediyenin sürdürdüğü çalışmalar nedeniyle farklı bir noktada satışlarını gerçekleştiren Pazar esnafına Kdz. Ereğli Belediyesi sahip çıktı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın talimatıyla, kapalı pazaryeri arkasında haftanın belirli günlerinde tezgah açan pazarcılara, güneşten korunmaları için şemsiye dağıtıldı.

Zabıta ekipleri, hafta pazarının olduğu bugün sabah, tezgah açmak için pazara gelen ve gölgelikleri bulunmayan esnaflara 48 adet şemsiye dağıttı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, merkez pazaryerindeki sebze-meyve ve köylü pazarı yerlerindeki düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek; "Bu süreçte geçici olarak kapalı Pazaryeri arkasında hizmet vermeye devam eden esnafımıza, güneşten korunmaları için şemsiye dağıttık. Çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve duyarlılıktan dolayı esnafımız ve halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(VK-SÖ-Y)



07.08.2017 13:27:29 TSI

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