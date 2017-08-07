Köpek asansör boşluğuna düştü
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir inşaatın asansör boşluğunda mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi 3016. Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna sokak köpeği düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar köpeği kurtarması için itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İçerisinde su bulunan asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
(AHM)
07.08.2017 13:28:08 TSI
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