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Amatör balıkçılar Soma'da yarıştı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:27
Amatör balıkçılar Soma'da yarıştı
Amatör balıkçılar Soma'da yarıştı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Soma'da amatör balıkçılar Soma Amatör Balıkçılar ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (SABADER) tarafından turnuvada kıyasıya yarıştı.
Soma Amatör Balıkçılar ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (SABADER) 3.sünü düzenlediği balık tutma yarışması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Soma'nın doğa harikası Sevişler Barajında 3 gün boyunca düzenlenen yarışmaya Soma, Kırkıağaç, Bergama, Akhisar, Manisa, çevre il ve ilçelerden çok sayıda balık tutkunu katıldı. Yarışma öncesinde Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ve AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kavruk baraj alanına giderek yarışmacılara başarılar diledi. Yarışmanın güzel tarafı ise sportif amaçla düzenlenen yarışmada tutulan balıkların yeniden yaşam alanlarına salınmasıydı. Soma Amatör Balıkçılar ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkanı Arslan Kıyaber, katılımın yoğun olduğu yarışmaya katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Yarışma sonunda iki kategoride gerçekleşen yarışmadan ilk 3'e girenlere ödülleri düzenlenen törenle teslim edildi.
(YS-AY-Y)

07.08.2017 13:28:20 TSI
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