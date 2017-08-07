YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepe'ye gezmeye gelen Iraklı ailenin çantası çalındı

Kartepe'ye gezmeye gelen Iraklı ailenin çantası çalındı



(Fotoğraflı)



Gürcan Yılmaz - Refik Fidan

KOCAELİ (İHA) - Irak'tan Kocaeli'nin Kartepe ilçesine seyahat için gelen 5 kişilik ailenin çantası çalındı. Çantaları çalınmasına rağmen şikayetçi olmayan aile, doğa gezilerine devam etti.

Olay, hafta sonu Kartepe ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak'tan tatil için Kocaeli'ne gelen 5 kişilik Ahmad ailesi, Kartepe ilçesini gezmek için araçlarıyla yola çıktı. Kartepe'de bir dinlenme tesisinde mola veren Ahmad ailesi, oturdukları bir banktan kısa süreliğine ayrılıp tekrar geri geldiklerinde, içinde değerli eşyalarının ve telefonun olduğu çantalarının yerinde olmadığını fark ettiler. Bir süre çantalarını arayan Abdul Aljalil Ahmad ve ailesi, çantanın çalındığını anlayınca polis ekiplerine durumu bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, alanda inceleme yaptıktan sonra aileyi şikayetlerini almak için karakola götürmek istediler. Çantalarında telefon ve bir miktar para olduğunu söyleyen aile ise şikayetçi olmaktan vazgeçerek, doğa turlarına devam etti.

(GY-SÜ-Y)



07.08.2017 13:28:31 TSI

NNNN

