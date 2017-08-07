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Düzce'de bu yıl planlanan asfaltın yüzde 40'ı tamamlandı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 110 km'lik köy yolunda yapılacak sıcak asfalt çalışmasının yüzde 40'lık kısmının tamamlandığını açıkladı. Ekiplerin gece gündüz çalıştığını dile getiren Dağlı hedeflerin Eylül ayı sonunda asfalt işini tamamlamak olduğunu belirtti.

Dağlı, İl Genel Meclis Başkanı Dursun Çakır ve meclis üyeleri ile birlikte köy yollarında yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi. İnceleme sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dağlı, 110 km'lik programın yüzde 40'ının tamamlandığını kaydederek "İl Genel Meclisi Başkanımız ve Meclis üyelerimizle birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Bu yıl yapmayı planladığımız 110 kilometre asfaltın yüzde 40'ını tamamladık."

Ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyleyen Dağlı, asfalt işinin Eylül ayı sonunda tamamlanacağını ifade ederek "Asfalt Plentimiz sürekli çalıştığı için, çalışma 2 ayrı firma tarafından 24 saat çalışma esasına göre gerçekleştiriliyor. Yani ekiplerimiz gecede çalışıyorlar. Hedefimiz Eylül ayının ortasına yada sonuna doğru 110 km asfaltın tamamını bitirmek" diye konuştu.

(AY)



07.08.2017 13:29:01 TSI

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