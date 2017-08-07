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Düzce Melen su parkta köprü ortaya çıktı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce belediyesinin en önemli projeleri arasında yer alan Melen Su Park'ta çalışmalar son aşamaya geldi. Proje içinde yer alan asma köprü için köprü ayakları dikildi. Melen çayı çevresinde yapılan Melen Su Park Projesi birinci etap bölümünün güz dönemine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Melen çayının Düzce sınırları içinde batı bölümündeki 8 kilometrelik hat rekreasyon alanı olarak hayata geçiriliyor. Söz konusu alan Melen Su Tema Park projesi ile halkın kullanımına açılacak. 194 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek Melen Su Tema Park, eğlence, macera ve aynı zamanda huzur vadeden tesisleri ile Türkiye'nin ilk tema parkları arasında yerini alacak.

Bölgede tek olma özelliği taşıyan Melen Su Tema Park ile bölge, yalnızca Düzce'de yaşayan insanlar için değil yerli ve yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezine dönüştürülecek. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Melen Çayı üzerine yapay bir ada inşa edilecek. Bölge iyileştirme çalışmaları kapsamında tema parkın yanı sıra amfi tiyatro, kafeteryalar, kır düğünü evleri gibi sosyal alanlar ve su sporlarına hizmet etmek amacıyla kapalı yüzme havuzu yer alacak.

(TT-AY)



07.08.2017 13:29:22 TSI

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