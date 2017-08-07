TÜGVA 1'inci Olağan Kongresi yapıldı
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Kilis İl Temsilciliği 1'inci olağan kongresi yapıldı.
İl Temsilciliğinde gerçekleştirilen kongreye TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç ve Teşkilat bölge koordinatörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programın açılışını TÜGVA Kilis İl Temsilcisi Muhammed İzzettin Özkeleş, 2 yıl içerisindeki dönem zarfında yapılacakları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Daha sonra yapılan kongrede: hakkında bilgi verdi. TÜGVA Kilis İl Temsilcisi Muhammed İzzettin Özkeleş, yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:
"Mustafa Şekeroğlu, Emin Özil, Abdulmetin Semsekçi, Kevser Köşeli, Ali Rıza Özkeleş, Yunus Serkan Sakar, Serhat Öztürk, Muhammed Yorguner, Muhammed Çelebi, Fatih Gürdal, Uğur Yılmaz."
(MAD-SD-Y)
07.08.2017 13:30:11 TSI
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