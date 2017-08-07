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Akçakoca'dan Çanakkaleye ziyarette duygulu anlar



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca'dan banka çalışanları Çanakkale'yi gezdi.

Banka çalışanları, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazılan Çanakkale'yi gezdi. Geziye katılan banka çalışanları, ölümü hiçe sayarak, vatanlarını savunmak için canlarını veren ve istilacılara geçit vermeyerek Çanakkale geçilmez'in kitabını yazan askerlerimizin yattığı şehitlikleri ziyaret ettiler.

Akçakoca Belediye Meclis üyesi ve tur organizasyonları yapan Hasan Ali Yanmaz'ın rehberliğinde yapılan gezide, göğüs göğüse savaşın yaşandığı Gelibolu yarımadasındaki Mecidiye şehitliği, Keskindere şehitliği, Kilitbahir, Namazgah Tabyası, Şahindere Hastane Şehitliği, , Kaymakam Hasanbey Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Arı Burnu Yarları ve Conk Bayırı'nı gezildi, dualar edildi.

Duygusal anların yaşandığı şehitlik gezisi sırasında Hasan Ali Yanmaz'ın Çanakkale savaşları esnasında askerlerimizin giydiği kıyafetlerle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak duygulu anlar yaşadı.

Gezinin tamamlanmasının ardından kısa bir mesaj yayınlayan Hasan Ali Yanmaz, " Çanakkale Geçilmez! Bunu müdürümle teyit ettik. Sadece gidilip görülür ve idrak edilir " dedi.

(TT-AY)



07.08.2017 13:30:28 TSI

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