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Alaplı Limanı'nda dip tarama çalışmaları başladı



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Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı İlçesi'nde Liman sahasında 2 ay sürmesi beklenen tarama çalışması başlattı.

Zonguldak Alaplı Liman ağzının kum birikmesi sonucu balıkçıların açısından da riskli hale gelen durumu, Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun talimatıyla hazırlanan bir raporla Ulaştırma Bakanlığına iletildi. Konu hakkında hassasiyeti bilinen Ulaştırma Bakanlığı Samsun Deniz Dibi Mühendisliği bağlı bir tarama gemisini Alaplı'ya gönderdi. Alaplı Liman giriş ve çıkışlarında zorlukların yaşandığı gözlenen Alaplı Limanı'nda dip tarama çalışmalarına hız verilirken, çalışmalar için gerekli bütçenin ise İl Özel İdare tarafından karşılandığı belirtildi.

Samsun Deniz Dibi Mühendisliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 Römork eşliğinde, bir tarama vasıtası ve hizmet gemisi ile limanda dip tarama ve rıhtım derinleştirme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 ay sürmesi beklenilen çalışmalarda 5 metre derinlikten ilk etapta 20 bin metreküp, daha sonra ise 30-40 bin metreküplük bir malzemenin taranacağı öğrenildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Zonguldak Milletvekili Çaturoğlu, "Alaplı ilçemizde bulunan balıkçı barınağının içinin kum ile dolması nedeniyle bir süredir balıkçı gemi ve teknelerinin barınağa girmekte zorlandıkları ya da barınağa hiç giremedikleri gerek Alaplı Su Ürünleri Kooperatifi yetkilileri gerekse kamuoyunca tarafımıza iletilmişti. Bunun üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler ve girişimler neticesinde geçtiğimiz günlerde barınağın temizlenmesi için protokol imzalanmıştı. Bu gün itibariyle Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne ait Dökü 1 Tarama Gemisi Alaplı'ya gelerek, odacıkları ve kum ile dolan Alaplı Limanı girişinin temizlenmesi için tarama çalışmalarına başladı. İnşallah en kısa zamanda tarama işlemi tamamlanarak, tekrar balıkçı tekne ve gemilerinin rahatlıkla barınağa girişleri sağlanmış olacaktır. Alaplı Balıkçı Barınağının taranması için talebimize hassasiyet gösteren halen Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olan eski Tersaneler ve Kıyı Yapıları ile Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlükleri yapan Hızırreis Deniz'e ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

(EY-GY-Y)



07.08.2017 13:30:45 TSI

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