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Havalı silahlar 2. grup yarışmaları sona erdi



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MERSİN (İHA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan havalı silahlar bölgesel 2. grup yarışmaları sona erdi.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen yarışmalar bugün yapılan yarışlarla tamamlandı. Mersin'den dahil 14 kulüpten 85 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen 2. grup yarışmalarında minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde birbirinden çekişmeli yarışmalar yapıldı. Yarışmaların sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Avcılı ve Atıcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, Erdemli Atış Poligonu Tesis Amiri Yusuf Dikeç ve antrenörler tarafından verildi. 10 metre havalı tabanca minikler erkeklerde Mehmet Kaan Çivi birinci, Kemal Metkan Akalın ikinci, Emirhan Tuğsat 3. oldu. 10 metre havalı tabanca minik bayanlarda ise Nisa Büşra Mingil birinci, Sude Naz Kurtoğlu ikinci, Ela Kalelioğlu da 3. sırada yarışmayı tamamladı. 10 metre havalı tabanca yıldız erkeklerde de Alp Eren Erdur birinci, Nurullah Sevmez ikinci, Abdülkadir Kılıç 3. olurken, bayanlar kategorisinde Esma Evrensel birinci, Aylin Yıldız ikinci, Nida Aydoğan 3. oldu. 10 metre havalı tabanca genç erkeklerde ise Melih Paksoy birinci, Ümmet Buğra Gülben ikinci, Muhammet Kerim Kırcı 3. olurken, bayanlarda da Şeymanur Aydoğan birinci, Kübra Sözlü ikinci, Ülkü Sosyal 3. sırada yarışmayı tamamladı. 10 metre havalı tabanca büyük erkeklerde de birinciliği İsa Güver, ikinciliği Gökhan Banar, üçüncülüğü Hanifi Fazlı Soysal elde ederken, bayanlarda ise birinciliği Nilay Ak, ikinciliği Gülçin Konuş, üçüncülüğü İlknur Kara elde etti.

10 metre havalı tüfek yıldız erkeklerde Yiğit Geçim birinci, Hasancan Güllü ikinci, Hilmi Tunahan Özen 3. olurken, bayanlarda ise Zahide Nur Yılmaz birinci, Beyza Diler ikinci oldu. 10 metre havalı tüfek genç erkeklerde de birinci Enes Buğra Yayla, ikinci, Ahmet Cırık. 3. Hasan Özden olurken, bayanlar da birinci Melike Cırık, ikinci Saniye Serap Özbek, 3. Ahsen Yılmaz oldu. 10 metre havalı tüfek büyüklerde ise Hanifi Fazlı Soysal birinci sırada yarışmayı tamamladı.

(KRY-Y)



07.08.2017 13:30:54 TSI

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