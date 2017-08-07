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Diyarbakır heyeti Kocaeli'de incelemelerde bulundu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:29
Diyarbakır heyeti Kocaeli'de incelemelerde bulundu
Diyarbakır heyeti Kocaeli'de incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'ı Kocaeli'de ağırladı.
Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Kesen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve beraberindeki heyet katıldı.
Program İSU Genel Müdürlüğü binasında yapılan incelemelerle başladı. İSU Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen Diyarbakır heyeti, suyun geçtiği evreler hakkında merak ettiklerini İSU Genel Müdürlüğü yetkililerine iletti. Merkez Laboratuvarının içme suyu, atıksu ve mikrobiyoloji bölümlerinden oluştuğunu belirtilerek, labaratuvarda 245 tane farklı parametrenin analizlerinin yapıldığını, bu yönüyle sadece Kocaeli'nin değil Türkiye'nin en önemli tesislerinden birisi olduğu ifade edildi.Genel Sekreter Bayram ise konu hakkında bilgi vererek Kocaeli'de atık suların yüzde 99'unun arıtıldığını kaydetti.
Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kâğıt Müzesi'ne gerçekleştirilen gezide ise kâğıdın yolculuğu ve gençlere yönelik yapılan eğitimler hakkında konuk heyete bilgiler verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yelşildal, Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi'nin dünyanın kendi alanında en önemli tesisleri arasında olduğunu heyete aktardı. Dr. Yeşildal, SEKA Kağıt Müzesi'ne ait 10 bin civarındaki belge, resim ve makinenin tasnifi ve envanter kayıtları gerçekleştirildiğini, Kocaeli Bilim Merkezi'nde ise genç nesillerde, analitik ve bilimsel düşüncelerin, yaratıcı fikirlerin, keşiflerin ve icatların gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile katkıda bulunmak için proje ve çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Gençlerin hem eğitim yönünden hem de sosyal açıdan gelişimlerine katkı sunan Akademi Lisesi'nde de incelemelerde bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Akademi Lise'nin Türkiye'de Lise öğrencilerine sunulan hizmetler konusundaki nadir projelerden biri olduğunu aktardı. Lise öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunulduğu örnek hizmeti inceleyen heyet, daha sonra kent ulaşımına konfor getiren Akçaray tramvay hattı üzerinde incelemede bulundu. Diyarbakır heyeti tramvay aracına binerek kent gezisi gerçekleştirdi.
Heyet son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlere yönelik kampların gerçekleştirildiği Diriliş Kampı'nda incelemelerde bulundu. Alanda bulunan okçuluk merkezi, Paint Ball alanı ve yürüyüş parkurlarında incelemede bulunan heyet, kampın gençler için önemli bir proje olduğunun altını çizdi.
Kocaeli gezisinde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Diyarbakır Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, ''Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok güzel projelere imza atmış. Sadece bir kısmını inceleme ve gezme fırsatı bulduk. Bu projeler takdiri hakediyor. Özellikle Diriliş Kampı gençlerimize yönelik yapılan muazzam bir çalışma. Bizleri burada misafir eden Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor ve projelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.
(UK-İÇ)

07.08.2017 13:30:59 TSI
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