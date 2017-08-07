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Çolak İsmail meclis gündeminde

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:31
Çolak İsmail meclis gündeminde
Çolak İsmail meclis gündeminde

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından kalıcı konutlar 7. Bölgede yapılan güreş stadyumuna 'Çolak İsmail Atay' isminin verilmesi Meclis gündeminde yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde kalıcı konutlarda yağlı pehlivan güreşlerinin yapıldığı 'Çolak İsmail Atay Stadyumu' ismi resmiyet kazanacak. Kalıcı konutlar 7'inci bölgede yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 3 bin kişilik tribünü bulunan Çolak İsmail Atay stadyumu güreşlerin dışında, futbol turnuvaları ve benzer spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
1918 yılında Düzce`nin Çakırlar Çiftlik Köyü`nde doğmuştur. 1936 yılında güreşe başlamıştır. 1938 yılında minder güreşlerinde milli takıma seçilmiştir. 1946 yılında Kırkpınar başpehlivan güreşlerine başlamıştır. Bu yılların ünlü pehlivanları ile güreşmiş, 1947 yılında Hayrabolulu Süleyman ile berabere kalarak başpehlivanlığı birlikte paylaşmışlardır.
(TT-AY)

07.08.2017 13:33:15 TSI
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