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İl Genel Meclisi Ağustos ayı 5'inci birleşimi yapıldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:32
İl Genel Meclisi Ağustos ayı 5'inci birleşimi yapıldı
İl Genel Meclisi Ağustos ayı 5'inci birleşimi yapıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Genel Meclisi Ağustos ayı 5'inci birleşiminde gündemde olan maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.
Bilecik İl Genel Meclisi toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ilk birleşimde günün ilk gündem maddesi olan, Pazaryeri İlçesi Günyurdu Göleti çevresinin ve Bakraz Köyü'nün eko turizmine kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına yönelik komisyondan gelen raporlar görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Günün ikinci maddesi olan, Bilecik Merkez Pelitözü Köyü, Sırtyolu mevkiindeki 266 adade yer alan 1-24 numaralı parsellerinde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılması hususunda komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen gündem maddelerinden sonra meclise 10 dakika ara verilmesinin ardından, komisyondan gelen raporlarının görüşülerek, okunan raporlar oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra 5 gün süren Ağustos birleşimi sona erdi.
(DA-MET-Y)

07.08.2017 13:34:26 TSI
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