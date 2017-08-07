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Terzilik mesleği yok oluyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca ilçesinde Terzilik mesleğini sürdüren esnaflar, mesleklerini yaşatabilmek için yeni nesilden terzi yetişmediğini, yavaş yavaş ölen mesleğin 20 sene sonra temsilcisinin bir elin parmakları kadar bile kalmayacağını söyledi.

Geçmiş yıllarda elbise diktirebilmek için vatandaşların kuyruğa girdiği, özellikle Ramazan bayramlarında babaların çocukları ile birlikte giderek takım elbise ve pantolon diktirdiği terziler, şimdilerde ise yaşam mücadelesi veriyor. Yeni neslin terzilik mesleğine ilgi göstermemesi ve eni ustaların yetişmemesinden yakınan terziler, yaklaşık 20 sene sonra terzi ustaların en fazla sayısının 2 yada 3 olacağını söylediler.

Akçakoca'da Meslekte 50 yılını dolduran Ali Ceylan mesleği Oğlu Mehmet Lütfü Ceylan'a devir etti.

20 yılı aşkındır Terzilik mesleğini babasından öğrenerek devam ettirmeyi süründüren Lütfü Ceylan, "Eski bayramlar gibi iş yapamıyoruz. Eski işlerimiz yok. Çoluğuna çocuğuna takım elbise, kıyafet diktiren vatandaş kalmadı. Takım elbise pantolon eskisi kadar dikilmiyor. Bunun nedeni şimdiki zamanın teknolojisi, konfeksiyonun farklı ve ucuz oluşu, daha uygun olması, her bütçeye yansıması bunu gerektiriyor. Elbise dikiyorum, pantolon paçası yapıyorum. Özellikle bizim işimiz artık tadilat işine döndü. Pantolon paçası daraltma, kısaltma, etek boyu kısaltma vs diyebileceğimiz tadilat işlerine bakıyoruz. Geçim konusuna geldiğimizde kazandığımız para bize yetmiyor. Yedek gelir olarak Fındık işimiz var''diye konuştu.

Yeni ustalar yetişmiyor

Yeni neslin terzilik mesleğine ilgi göstermediğini ve bu nedenle de yeni ustalar yetişmediğini belirten Ceylan "Bu konuda sıkıntıdayız. İlerisi için terzi yetişmesi zor. 20 -30 yıl sonra belki de 2-3 terzi ayakta kalacak. O yüzden büyüklerimizin çıraklık okulları açarak bu mesleğin sevdirilmesi, özendirilmesi gerekiyor. Günümüz gençleri teknoloji ile uğraşmayı tercih edip mesleğe yönelmiyorlar" dedi.

(TT-AY)



07.08.2017 13:34:43 TSI

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