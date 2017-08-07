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Vali Büyükakın'a ziyaretler



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı danışmanı ile Sağlık İşleri Müdürünü makamında kabul etti.

Vali Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı danışmanı Fazilet Özkurt ve İzmit Körfez Belediyesinden Selim Saltan ile Sağlık İşleri Müdürü Dr. Oktay Yılmaz'ı makamında kabulünde, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir süre sohbet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Fazilet Özkurt ve Selim Saltan ile Sağlık İşleri Müdürü Dr. Oktay Yılmaz da Vali Büyükakın'a görevinde başarılar diledi.

(DA-Y)



07.08.2017 13:35:07 TSI

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