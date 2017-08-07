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Vali Büyükakın başarılı sporcuyu makamında kabul etti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı kadrosuna alınan Özlem Aktaş'ı makamında kabul etti.

Vali Tahir Büyükakın, Bilecik Küplüspor Kulübü Başkanı Hüseyin Demirbaş, Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi ve İşitme Engelliler Kız Milli Futbol Takımı oyuncusu Özlem Aktaş'ı kabulünde, Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Şampiyonasındaki başarılarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Milli Takım oyuncusu Aktaş ise; Ekim ayında Norveç'te düzenlenecek Konfederasyon Kupasında milli takım kadrosuna alındığını, Türkiye'yi ve Bilecik'i en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Vali Tahir Büyükakın, başarılı sporcuya eşofman takımı hediye etti.

(DA-Y)



07.08.2017 13:35:35 TSI

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