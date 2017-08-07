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Eskişehir'in yarım asan duayen ozanı Arif Çayır

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:37
Eskişehir'in yarım asan duayen ozanı Arif Çayır
Eskişehir'in yarım asan duayen ozanı Arif Çayır
- 65 Yıldır Eskişehir ile ilgili türküleri besteleyip sazı ile seslendiriyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Şairler, Ozanlar, Yazarlar Derneği (EŞYODER) üyesi Arif Çayır, 65 yıldır Eskişehir ile ilgili türküleri besteleyip sazı ile seslendiriyor.
Eskişehir'in duayen ozanlarından Arif Çayır, Eskişehir'in Deliklitaş mahallesinde bulunan Odunpazarı Kent Konseyi'nde, Eskişehirli ozanlardan Tahsin Genç, Hasan Bakırcı ve Eskişehirli 32 şair ile buluştu. 72 yaşında hala ozanlığı bırakmayan Arif Çayır, ''7 yaşından itibaren Eskişehir'e özgü türküleri besteleyip, Eskişehir'de ozan olarak seslendirmeye başladım. Eskişehir'den 8 yaşında ayrılarak Türkiye'nin 45 vilayetini ozan olarak gezdim ve her gittiğim şehirlerin kendine özgü türkülerini ve Eskişehir türkülerini sazım eşliğinde seslendirdim. Tekrar 13 yaşında ozan olarak Eskişehir'e döndüm ve Eskişehir'in sosyal, kültürel yönleri hoşuma gittiği için Eskişehir'e özgü türküler besteledim ve bu türküleri sazım eşliğinde katıldığım etkinliklerde ve evimde söyledim. Ozanlığı severek ve isteyerek fahri olarak zevkle yürütüyorum. Doğaçlama saz çalıp, türkü söyleme yeteneğim vardır. Bu yeteneğimle Eskişehir geleneğini koruyup, gelecek kuşaklara aktarıyorum. Türkülerimde halkın duygularını yansıtıyorum ve sorunlarını saz eşliğinde dile getiriyorum. Gezip gördüğüm, etkilendiğim yerleri, insanları, yapıları ve duyguları doğaçlama türküye dönüştürüyorum'' şeklinde hikayesini anlattı.
EŞYODER'e üye şairler, sıra ile kendi yazıkları şiirleri, Ozan Arif Çayır eşliğinde seslendirdiler. EŞYODER Başkanı Eruğrul Şakar, ''Amacımız, Eskişehir kültür ve sanatına şairlerimizle ve ozanlarımızla yardımcı olmak ve Eskişehir'imizin kültür ve sanatını yaygınlaştırmak ve duyurmaktır'' sözleriyle bulundu.
(İHA-Y)

07.08.2017 13:39:56 TSI
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