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Musabeyli Kaymakamı Avcı fakir ailelerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, fakir ve yardıma muhtaç ailelerle bir araya geldi.

Kaymakam Avcı, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ve Kaymakamlık çalışanları ile birlikte Bozkaya Köyüne giderek, muhtaç durumda bulunan ailelerin evlerine misafir oldu. Ailelerle tek tek ilgilenen Kaymakam Avcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gıda yardımlarının yapılmaya devam edileceğini ifade ederek, "İhtiyaç sahibi ailelere evlerinin bakım-onarımı için ayni, barınma yardımları yapacağız. Yardıma muhtaç ailelerin barınma problemlerini çözmeye devam edeceğiz. Biz yetkililer olarak imkanlar doğrultusunda elimizden gelen yardımları yapmaya devam edeceğiz. Llakin sizlerinde bu imkanları kullana bilmeniz için vakıflara çekinmeden başvuru yapmanız gerekir" dedi.

(MAD-SD-Y)



07.08.2017 13:43:54 TSI

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